أكثر من 7 مليارات يورو.. ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال 2024

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 7 مليارات يورو في العام الحالي.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها إن المستشار أولاف شولتس بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الثلاثاء، “الدعم المستمر لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على "ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وإنسانيا"، لافتة إلى أنه "في عام 2024 ستدعم ألمانيا أوكرانيا بسلع عسكرية تزيد قيمتها على سبعة مليارات يورو".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قال في مكالمة هاتفية جرت أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن برلين ستقدم لأوكرانيا أكثر من 7 مليارات يورو من المساعدات الأمنية والدعم الإنساني في عام 2024.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم العسكري والمالي الغربي في ظل استمرارها في صد القوات الروسية.

ومع ذلك، فإن النهج المباشر الذي تتبعه ألمانيا أثار انتقادات من بعض كبار صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، حيث انتقد مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون برلين لعدم دعمها آليات الاتحاد الأوروبي المتعددة الأطراف لتقديم المساعدات.

وقال بريتون، حسبما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”: "اليوم نرى أن ألمانيا تحاول التحرك منفردة، ولم تخدع أحداً، وتحاول على وجه الخصوص التوقف عن دعم مرفق السلام الأوروبي".