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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بدأ مشروعه من ورشة أبيه| مجاهد نصار عملاق الصناعة يروي قصة نجاحه.. ويؤكد: الرئيس السيسي الداعم الأول للصناعة الوطنية

مجاهد نصار عضو لجنة
مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

كشف مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدراة نصار جروب، عن تفاصيل حياته المهنية منذ الصغر، وصولًا لدخوله مجال الصناعة، وذلك خلال استضافته في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية «صدى البلد».

قصة نجاح مجاهد نصار

وقال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدراة نصار جروب، أنه بدأ مشروعة بالعمل في ورشة أبيه بعد وفاته، وبدأ عام 1986 في تصنيع سلك الرباط للتسليح.

وعقب مجاهد نصار، أنه عقب الانتهاء من الدراسة اتفق هو وصديقه فتحي اللو في العمل سويا في الورشة، وبدأ مشوار الكفاح حتى شراء مصنع 650 مترا.

البداية بماكينة سلك المواعين

وكشف مجاهد نصار، عن بدء مشروعه بماكينة واحدة بلدي لتصنيع سلك المواعين، ثم انطلق منذ عام 1986 وتوالت الماكينات إلي أن أصبحوا أكبر مصنع في الشرق الأوسط.
 وأشار مجاهد نصار، إلى أنه كان يغطي السوق المحلي حتى عام 2000، إلي أن تم تصدير أول كونتر إلي بلجيكا وكان قيمتها 16 ألف دولار.

السيسي يدعم الصناعة المصرية

وأشار النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن هناك دعمًا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الصناعة المصرية، وعقب أن الصناعة قاطرة تقدم الأمم والنهوض بها.

وأضاف مجاهد نصار، أن الرئيس السيسي أشاد بإنتاج المصانع الخاصة به، وأكد الرئيس السيسي خلال تفقده منتجات المصنع في أحد الافتتاحات الرئاسية، علي أن منتجات المصنع مصرية وطالب بدعمها.

إزالة معوقات الصناعة المصرية

وأضاف مجاهد نصار، أن الرئيس السيسي حريص على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وتشهد مصر طفرة تنموية كبيرة بمختلف المجالات. 

مجاهد نصار يعلق علي منطومة التموين

وعلق مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، علي وضع وزارة التموين في الأيام الأخيرة وكونه وضع بات صعبًا، وهناك مشكلة كبيرة في منظومة الوزارة، وعقب أنه ذكر وزير التموين بحديثه بشأن وجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر، في ظل ارتفاع سعر الدقيق من 13 إلى 19 جنيها خلال أسابيع.

وأكد مجاهد نصار، أن علي المصيلحي وزير التموين، لا يستطيع التحكم في مبادرة السكر التي أطلقها الرئيس السيسي، وطالبه بوضع السكر على بطاقات التموين أو في المحال التجارية.
 وتابع مجاهد نصار: "العملية فلتت من يد وزير التموين وزادت المشاكل في الوزارة، ولم يعد قادرا على التحكم في زمام الأمور، رغم أن لديه خبرة ومخضرم ولكنه لم يعد مهتما بالمخزون الإستراتيجي، ولا يمتلك القدرة على تحفيز الفلاحين من خلال زيادة أسعار القمح".

مبادرة "نحو شتاء دافئ"

وفي سياق متصل، أطلق النائب مجاهد نصار مبادرة "بنوزع دفا" لتوزيع آلاف البطاطين للمواطنين من محدودي الدخل بشبرا الخيمة، و تستهدف المبادرة  توزيع الآلاف من البطاطين والألحفة على غير القادرين  والأسر الأكثر احتياجاً بشبرا الخيمة.

خاصة حالات الأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك لمجابهة فصل الشتاء والبرودة الشديدة التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء.

وأكد النائب مجاهد نصار، علي الدور المهم لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال حرص المؤسسة على المشاركة المجتمعية في كل المواسم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بقدر الإمكان.

مجاهد نصار لجنة الصناعة الصناعة مجلس النواب النواب نصار جروب أحمد موسى

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