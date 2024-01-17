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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر BMW X6 M الجديدة في مصر

BMW X6 M
BMW X6 M

تقدم العلامة التجارية BMW باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة بالسوق المصري، من أبرزها BMW X6 M  موديل 2024 الجديدة.

BMW X6 M

محرك BMW X6 M موديل 2024

تصل السرعة القصوى في السيارة BMW X6 M موديل 2024 نحو 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وتتميز بمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.

 

تحصل السيارة  BMW X6 M موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات، يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW X6 M موديل 2024

الطول الكلي 4.935 متر 

العرض الكلي 2.212 متر

الارتفاع 1.696 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 221 مم

قاعدة العجلات 2.975 متر

سعة صندوق السيارة: 580 لتر.

BMW X6 M

أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2024 في مصر 

يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2024 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة 7,300,000 جنيه   

BMW X6 M BMW bmw x6 مصر

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