أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. سعر BMW X6 M الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخرا، حيث تعتبر حلا بديلا عنها.

تقدم العلامة التجارية BMW باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة بالسوق المصري، من أبرزها BMW X6 M موديل 2024 الجديدة.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تعتبر السيارة BMW X5 موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة البافارية في السوق المصرية، وتتوفر بفئتين، وتتميز كل منها بخيار مختلف من المحركات.

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، وتصنف كواحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة مبيعاً بالسوق المصري.