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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. سعر BMW X6 M الجديدة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لتعلم السواقة.. شيفروليه سبارك بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخرا، حيث تعتبر حلا بديلا عنها.

 

تعرف على سعر BMW X6 M الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية BMW باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة بالسوق المصري، من أبرزها BMW X6 M  موديل 2024 الجديدة.

 

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

تعتبر السيارة BMW X5 موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة البافارية في السوق المصرية، وتتوفر بفئتين، وتتميز كل منها بخيار مختلف من المحركات.

 

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في السوق المصري.. صور

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، وتصنف كواحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة مبيعاً بالسوق المصري.

شيفروليه سبارك BMW X6 M BMW أفيو

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