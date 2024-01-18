ميرسك: الصراع في البحر الأحمر يؤثر على عمليات الشحن في أنحاء أوروبا

قالت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الخميس، إن الصراع في البحر الأحمر والظروف المناخية قد تؤثر على العمليات في أنحاء أوروبا والنقاط الرئيسية.

وأضافت شركة ميرسك للشحن البحري في بيان لها، أن فرق الشركة تواصل مراقبة الوضع في المنطقة والبحر الأحمر عن كثب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك”، فنسنت كليرك، إن تعطيل الشحن العالمي الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المحتمل أن يستمر لبضعة أشهر على الأقل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كليرك، متحدثا إلى منتدى دافوس: "لذلك بالنسبة لنا، سيعني هذا أوقات عبور أطول وربما اضطرابات في سلسلة التوريد لبضعة أشهر على الأقل، ونأمل أن تكون الفترة أقصر، ولكن يمكن أن تكون أيضا أطول لأنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور هذا الوضع بالفعل".