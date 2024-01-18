البحرية الهندية تستجيب لنداء سفينة تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم

أعلنت القوات البحرية الهندية، اليوم الخميس، أن سفينة حربية تابعة لها استجابت لنداء استغاثة في خليج عدن في البحر الأحمر نتيجة تعرضها لهجمات مسلحة.

وقالت البحرية الهندية في بيان لها: "استجبنا لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال في خليج عدن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة"، وفقا لوكالة الأنباء الهندية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن الهند تجري مناقشات مع إيران لمعالجة الوضع المتصاعد في البحر الأحمر، حيث تشن ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجمات على السفن.

وكشف مصدر لم يكشف عنه أن الهند اتخذت إجراءات مختلفة، بما في ذلك تعزيز المراقبة في المنطقة من قبل وزارة الدفاع ومتابعة المفاوضات الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية.

والهدف الأساسي من المفاوضات هو التخفيف من تأثير هجمات السفن على المصدرين الهنود، وضمان التدفق المستمر للائتمان، خاصة أن الشحنات تواجه تأخيرات وزيادة تكاليف العبور.

وشدد المصدر على النهج الشامل الذي اتخذته الهند، قائلاً: "لقد قامت وزارة الدفاع الهندية بتحسين المراقبة في المنطقة، وتتفاوض وزارة الشئون الخارجية دبلوماسياً حول هذا الأمر بشكل جيد للغاية".