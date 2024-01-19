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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت جماعة الحوثي، منذ قليل، بيانا عاجلا قالت فيه إنها استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيل المستمر على قطاع غزة.

وقال البيان الذي نشره حساب المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيى سريع على موقع "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.  القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة".
 

خليج عدن عدن ماعة الحوثي الحوثيين غزة

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