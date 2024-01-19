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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

احمد رمزي
احمد رمزي

قام أحمد رمزي ، مؤلف فيلم الملكة باستعراض عضلاته وقوته الجسدية على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم.

https://www.instagram.com/reel/C2O7Eu8M12G/?igsh=MTloN2k5amxqdjhrbg==


وقام أحمد رمزي بنزع التيشيرت الخاص به على الريد كاربت في لقطة ادهشت الحضور .


فيلم الملكة:

نشرت الفنانة إله شاهين مجموعة من الصور الجديدة من العرض الخاص لفيلم الملكة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور :مبروووووووووووك للملكة هاله صدقى .. يارب  بالتوفيق و النجاح ..تستحقين التألق و حب الجمهور يا أختی و صاحبتی و عشرة عمرى الحلوة..و مبروك لكل صديقاتي و أصدقائي النجوم المشاركين بالفيلم شيرين رضا و رانیا یوسف و دینا و باسم السمرة ومحمد رضوان . بحبكم و أتمنى لكم كل الخير و التألق".


حقق فيلم “الملكة” من بطولة الفنانة هالة صدقي، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية إيرادات وصلت إلى 41,930 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز .

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤلف فيلم الملكة أحمد رمزي

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