أول تعليق لـ فيتوريا عقب التعادل مع غانا

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن احداث مباراة غانا بعد التعادل الايجابي 2-2 بين المنتخبين قائلا : أن اللاعبين تحدثوا سويا بين الشوطين ، وعاهدوا بعضهم البعض بعدم الخسارة بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم البلاك ستارز بهدف محمد قدوس .

وقال فيتوريا في أول تعليق له عقب المباراة التي انتهت 2-2 في تصريحات تليفزيونية : خبرات اللاعبين وروحهم القتالية حسمت المباراة بالرغم من انها مباراة ليست سهلة وركزوا على تسجيل التعادل ولدينا عدة محاولات تهديفية عقب التعادل .

انتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقد نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في إدراك التعادل للمرة الثانية للفراعنة أمام غانا لتصبح النتيجة 2-2 في الدقيقة 74 من عمر المباراة ، بعد صناعة رائعة لمحمود حسن تريزيجيه.

وكان محمد قدوس نجم منتخب غانا قد نجح في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني بعد لحظات من إدارك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 69 من عمر مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية .

وألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر لنقطتين ، من تعادلين ، أما غانا فرصيدها نقطة واحدة من خسارة وتعادل