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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جروح ومشاجرة وتكسير زجاج.. ماذا فعل حمو بيكا في معركة 6 أكتوبر؟

حمو بيكا
حمو بيكا

تصدر أسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عد إعلان خبر القبض عليه داخل إحد المحال بمدينة السادس من أكتوبر.

حمو بيكا 


تفاصيل القبض على حمو بيكا


ألقت أجهزة الأمن القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وصاحب أحد الكافيهات الشهيرة بأكتوبر بعد إندلاع مشاجرة بينهما وتم تحرير محضر وتوالت النيابة التحقيقات. 
وأكدت التحقيقات أن المشاجرة كانت بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بحمو بيكا، حيث تعدوا فيها على بعضهم بالسب والشتم، وقام "بيكا" بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر وحدثت تلفيات بالكافيه عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي.

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وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين طرف أول "ش" 22 سنة مالك الكافيه، و"إ.ع" 31 سنة مدير الكافيه، و"إ" 25 سنة عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة، وطرف ثان "ح.ب" 34 سنة مطرب مهرجانات، و"م. ح" 25 سنة مدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، و"م. ن" 39 سنة، مصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، و"أ. ش" ٢٩ سنة فني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الخامس والأول.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض علي طرفي المشاجرة ونقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حمو بيكا 


إخلاء سبيل حمو بيكا بعد القبض عليه


أخلت جهات التحقيق، سبيل حمو بيكا مغني المهرجانات وباقي أطراف المشاجرة، التي وقعت ليلة أمس، أثناء حفل داخل كافيه في منطقة أكتوبر بالجيزة.

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