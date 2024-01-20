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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعديل قوانين الأحوال الشخصية.. مفيدة عبد الرحمن أول محامية مصرية |ما قصتها؟

صدى البلد

يصادف  في مثل هذا اليوم 20 يناير 1914, ميلاد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، وُلدت مفيدة عبد الرحمن في حي الدرب الأحمر في القاهرة في 20 يناير 1914. والدها عبد الرحمن محمد كان يتمتع بجمال الخط، وقد كتب المصحف الشريف تسعة عشر مرة وساندها كثيرًا في استكمال دراستها.

 التحقت مفيدة بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) في عام 1935. وعلى الرغم من رغبتها في دراسة الطب، انضمت إلى كلية الحقوق وأصبحت أول امرأة متزوجة تنضم إلى الجامعة. تزوجت من الكاتب الإسلامي محمد عبد اللطيف في عام 1933 قبل أن تكمل عامها العشرين.

 حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق في عام 1939 وكان لديها في ذلك الوقت خمسة أبناء، بدأت مفيدة ممارسة مهنة المحاماة في نوفمبر 1939 وحققت شهرة كبيرة بعد فوزها في أول قضية قتل غير متعمد وتبرئة موكلها.

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الدفاع عن درية شفيق

 تم اختيار مفيدة للدفاع عن درية شفيق في المحكمة. حيث نجحت درية في فبراير 1951 في جمع 500 امرأة سرًا من مجموعة بنت النيل والاتحاد النسائي المصري لتنظيم مسيرة أمام البرلمان للمطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية.

مفيدة عبد الرحمن، المحامية والناشطة الاجتماعية المصرية، كانت شخصية بارزة في فترة الخمسينيات. عملت كمحامية دفاع في محاكمات سياسية هامة تتعلق بمجموعة متهمة بالتآمر على الدولة. في عام 1959، انتخبت عضوًا في البرلمان عن منطقة الظاهر والإزبكية في القاهرة، وشغلت هذا المنصب بنشاط لمدة سبعة عشر عامًا متتالية.

تجاوزت مفيدة عبد الرحمن دورها كأول امرأة مصرية تحقق هذا الإنجاز، حيث كانت حياتها الشخصية مليئة بالقصص والتحديات. تعد قصة مفيدة وشقيقتها توحيدة ملهمة، كما كانت ناشطة اجتماعية وبرلمانية قوية، وقد استمرت في عضوية البرلمان (مجلس الأمة) لمدة 17 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت مفيدة في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، حيث ساهمت في وضع تشريعات تنظم قضايا الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها. 

جمعية نساء الإسلام 

عملت مفيدة على تأسيس جمعية "نساء الإسلام" وشغلت منصب رئيس الجمعية لعدة سنوات.

 نظرًا لنجاحها في مجال المحاماة والبرلمان، بالإضافة إلى تربيتها لتسعة أبناء، أطلق عليها لقب "الأم العاملة المثالية".

 وفي الثالث من سبتمبر عام 2002، توفيت المحامية والبرلمانية مفيدة عبد الرحمن عن عمر يناهز 88 عامًا.

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