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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانعة محتوى تستغل موهبتها في تدوير الملابس القديمة.. شاهد

صانعة المحتوي غادة
صانعة المحتوي غادة سلامة

أكدت غادة سلامة، صانعة المحتوى، أنه يمكن أن يتم تدوير الملابس القديمة، والقيام بعمل إبتكارات وأشكال جديدة لها، بدلا من عدم إستخدامها مرة أخرى أو ان تلك الملابس تكون مهملة.

قالت غادة سلامة، خلال لقاء لها لبرنامج “ٍست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنه قمت بالعمل على إعادة تدوير الملابس القديمة، واستخدمت أدوات خاصة، سواء أقمشة، أو جلود، أو أدوات أخرى.

 

أعيد تدوير ملابسي

وتابعت صانعة المحتوى غادة سلامة، أن الفكرة أنها كانت تحب إعادة التدوير حيث بدأت بإعادة تدوير ملابسها،  وبالفعل استطعت أن أعيد تدوير ملابسي فلقي ذلك اعجاب العديد.

الملابس القديمة تدوير الملابس غادة سلامة دينا رامز برنامج “ ست الستات

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