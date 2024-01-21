تعادل مفاجئ للمغرب أمام الكونغو الديمقراطية يؤجل حسم التأهل إلى دور الـ16

تعادل المنتخب المغربي مع الكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله، ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وافتتح المغرب، التسجيل مبكرا، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، عن طريق أشرف حكيمي، قبل أن تنجح الكونغو في إدراك التعادل في الدقيقة 76، عن طريق سيلاس وامانغيتوكا.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، برفقة “الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا”.

وارتفع رصيد المغرب بهذه النتيجة إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة.

بينما يتجمد رصيد الكونغو عند نقطتين في المركز الثاني للمجموعة.

وكان يكفي المغرب حصد الثلاث نقاط للتأهل لدور الـ 16 ولكن تعادل اليوم يؤجل حسم التأهل لأسود الأطلس.

وبدأ الركراكي مباراته أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2023 بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - محمد الشيبي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.