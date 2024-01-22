فستان جريء.. سمر يسري تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الإعلامية سمر يسري، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة.

وتألقت سمر يسري، مرتديه فستان قصير ملون بألوان مختلفة ومميزة، وتميز الفستان بتصميم الوان شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمر يسري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه .

كما اختارت سمر يسري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها .

وإليكم فيديو سمر يسري

https://www.instagram.com/reel/C2XdYHmIBjb/?igsh=MTU3bTA2bTVibG1xdw==