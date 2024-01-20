مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

انطلقت الليلة فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، وضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت الفنانة دينا الشربيني، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف مكشوف من الظهر ليبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دينا الشربيني، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور دينا الشربيني