فستان لافت.. أول ظهور لـ إيمي سمير غانم في حفل joy awards

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت إيمي سمير غانم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الكحلي، يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية لعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور إيمي سمير غانم