جوزي رماني من البلكونة | جريمة في جرجا .. والسبب مثير

ألقى زوج بزوجته من البلكونة بسبب الخلافات بينهما في احدي قري مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

أصيبت ربة منزل في 19 من العمر، بجرح قطعي أعلى الجبهة من الناحية اليمنى، إثر تعدي زوجها عليها وإلقاءها من شرفة المنزل بالطابق الثالث، بسبب الخلافات الأسرية القائمة بينهما، في دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

احداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بجرجا، مفادها وصول المدعوة "عزة ع.ع.ع- 19 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مصابة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (ح.ج.ك- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وتطورت إلى التشابك بالأيدي وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثالث بمسكن الزوجية، واتهمت زوجها بدفعها والتسبب في أحداث إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم لذات السبب سالف الذكر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

