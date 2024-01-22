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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الخطة الاستثمارية لـ دمياط 2024

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى "٢٠٢٤/٢٠٢٣" والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال. 

واطلعت محافظ دمياط، على آخر المستجدات ببنود الخطة، وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة

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