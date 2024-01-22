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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل حسم التأهل| ضربة قوية لمنتخب الأردن قبل مواجهة البحرين بأمم آسيا

منتخب الأردن
منتخب الأردن

واصل المنتخب الأردني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة البحرين، الخميس المقبل، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023.

وأجرى المنتخب الأردني تدريبه عصر اليوم الإثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء نور الروابدة، بعد تعرضه للإصابة.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 – 4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.

وتمنى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأسرة المنتخب الشفاء العاجل للروابدة، وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن المنتخب الأردني حقق الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2.

ويتصدر النشامى ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأتي ماليزيا رابعة دون رصيد.

وباتت قائمة المنتخب الأردني للنهائيات الآسيوية تضم 25 لاعبا، هم:

يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية.

وفادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

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