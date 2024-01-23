ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

مشروع غريب، وفكرة خارج الصندوق، قد اهتدى إليها شاب صيني حيث قام ببناء مصنعا يعد متخصصا في القيام بتمزيق بعض صور الأزواج وذلك بعد الطلاق.

ووفقا لصحيفة مترو تعد الفكرة مبتكرة وذلك لكسب الأموال وقد لا تكون قد خطرت على بال أحد ، وقد ابتكر الصيني ليو وي هذه الطريقة وذلك حفاظا على خصوصية من يريدون الطلاق، فبدل من أن يقوموا برمي ألبومات لصورهم في القمامة مثلا يقوم العاملون بالمصنع في محاولة رش الطلاء على الألبومات وذلك لإخفاء وجوه المطلقين، وبعد ذلك القيام بمحاولة تمزيقها وذلك بآلة مخصصة وذلك لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.

وصرح صاحب الفكرة قائلا: “إن الزواج يعد جزء مهم في الحياة ، فإذا لم تنجح العلاقة، يآمل محاولة التمكن من خلال العمل على مساعدة ممن هم في حالة سيئة وذلك على محاولة المضي قدما وذلك في أسرع وقت ممكن”.