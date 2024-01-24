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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت عاملة زي أخت حزلقوم.. يارا جبران تكشف عن كواليس مسلسل «زينهم»|فيديو

الفنانة يارا جبران
الفنانة يارا جبران

كشفت الفنانة يارا جبران، عن الدور الذي قامت به في مسلسل “زينهم”، وأدئها لشخصية “توفيقة”، قائلة “أنه كان هناك تفكير، أن أقوم بعمل أوصة شعر ملونة، ومن قامت بعمل تسريحة الشعر رغدة إستايليست المسلسل".

 

وقالت يارا جبران، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي إم سي”: “عاملة زي أخت حزلقوم التايهة، ممكن أبقى في رمضان الجاي توأمه، لأن لون الشعر كان مشابه لشخصية حزلقوم”.

 

 لغاية ما وصلنا للون التحفة ده

وتابعت الفنانة يارا جبران، أن “الأوصة كانت في مرحلة ما من حياتها لونها بني محترم وناعمة، ورغدة فضلت ورا الكوافير لغاية ما وصلنا للون التحفة ده، وكان اسمها في الكواليس أوصة العار”.
 

يارا جبران مسلسل “زينهم” تسريحية الشعر رمضان برنامج “صاحبة السعادة

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