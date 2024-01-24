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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: حكم العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة الجمعة المقبلة

وفد جنوب أفريقيا
وفد جنوب أفريقيا

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية ستحكم في قضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يوم الجمعة القادم.


وقال كبير القانونيين الأمريكيين اليهود البروفيسور آلان ديرشوفيتز، الذي ظهر اسمه كمرشح محتمل للعمل كقاضي نيابة عن إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أخطأت في التوجه إلى هناك وأنه لا ينبغي لإسرائيل التعليق على أي قرار يتم اتخاذه.

وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": على إسرائيل أن تتجاهل كل قرار وكل ما تقوله المحكمة الدولية في لاهاي".

وأضاف: "إنها ليست محكمة حقيقية، إنها محكمة يتم اختيار قضاتها من قبل الدول، وهم يعكسون سياساتها، لا سيادة القانون ولا المحكمة".

وتابع: أعتقد أن إسرائيل أخطأت بالتوجه إلى المحكمة، هذا يعد أحد التشوهات السخيفة للعملية القانونية في التاريخ الحديث".

وزعم "إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، عدد المدنيين الذين قتلوا يتناسب مع عدد المقاتلين، وهو أقل من أي حرب في التاريخ الحديث، إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياة المدنيين، وفي الوقت نفسه نرى حماس تبذل قصارى جهدها لتعريض المدنيين للخطر والأذى".

الإذاعة الإسرائيلية محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا إسرائيل إبادة جماعية قطاع غزة

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