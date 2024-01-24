أسرتك ثروتك.. ندوات توعية للشباب والفتيات عن الزيادة السكانية في ساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهدا كبيرا لأعمال النهوض والتنمية مشيراً إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.



وفي هذا الاطار نظمت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم ندوة توعوية بشعار (أسرتك ثروتك) عن دور المشاركة المجتمعية في تمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مشروع تتمية الأسرة المصرية وأضرار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع وتنظيم الأسرة وفوائدها الايجابية ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع مركز اعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات وذلك بحضور كل من أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم، ومروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأسماء محمد علي مدير وحدة تضامن ساحل سليم، ومسئولي الإدارة الصحية بالمركز، ووحدتي حماية الطفل والسكان.



حيث تضمنت الندوة عدد من المحاور أهمها (تنظيم الأسرة والصحة والانجابية والخصائص السكانية وأهمية التعليم ومحو الأمية والإعلام والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة) وذلك بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتأكيد على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة ورفع مهارات مقدمي الخدمات طبقاً للمعايير بجميع مراكز تقديم الخدمة.

IMG-20240124-WA0027

IMG-20240124-WA0024

IMG-20240124-WA0025

IMG-20240124-WA0026

IMG-20240124-WA0030