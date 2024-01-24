عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرتك ثروتك.. ندوات توعية للشباب والفتيات عن الزيادة السكانية في ساحل سليم

ندوة توعية بمركز
ندوة توعية بمركز ساحل سليم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهدا كبيرا لأعمال النهوض والتنمية مشيراً إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.


وفي هذا الاطار نظمت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم ندوة توعوية بشعار (أسرتك ثروتك) عن دور المشاركة المجتمعية في تمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مشروع تتمية الأسرة المصرية وأضرار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع وتنظيم الأسرة وفوائدها الايجابية ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع مركز اعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات وذلك بحضور كل من أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم، ومروة سيد سلام مدير مركز  إعلام جنوب أسيوط، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأسماء محمد علي مدير وحدة تضامن ساحل سليم، ومسئولي الإدارة الصحية بالمركز، ووحدتي حماية الطفل والسكان.

محافظ أسيوط: نقدم سبل الدعم لتعزيز قدرات الآباء على تربية الأطفال بشكل سليم

محافظ أسيوط يعلن إطلاق قافلة صناع الخير لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر


حيث تضمنت الندوة عدد من المحاور أهمها (تنظيم الأسرة والصحة والانجابية والخصائص السكانية وأهمية التعليم ومحو الأمية والإعلام والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة) وذلك بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتأكيد على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة ورفع مهارات مقدمي الخدمات طبقاً للمعايير بجميع مراكز تقديم الخدمة.

IMG-20240124-WA0027
IMG-20240124-WA0027
IMG-20240124-WA0024
IMG-20240124-WA0024
IMG-20240124-WA0025
IMG-20240124-WA0025
IMG-20240124-WA0026
IMG-20240124-WA0026
IMG-20240124-WA0030
IMG-20240124-WA0030
IMG-20240124-WA0028
IMG-20240124-WA0028
أسيوط أخبار أسيوط مركز ساحل سليم ندوات توعية الزيادة السكانية مواجهة الزيادة السكانية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

سكرتير عام أسيوط يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمناقشة خطتها التنفيذية

محافظ أسيوط: أنجزنا 95.02% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي

ترشيحاتنا

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

بسبب توترات البحر الأحمر.. بلومبيرج: قطر تؤجل تسليم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض الفنان عمرو عبد العزيز

ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالقاهرة .. 27 يناير

صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة

الأهلي يدرس استعادة علي لطفي لنهاية الموسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ