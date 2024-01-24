محافظ أسيوط: نقدم سبل الدعم لتعزيز قدرات الآباء على تربية الأطفال بشكل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية كـ (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم العالى، التربية والتعليم، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثقافة، الداخلية، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المنظمات الأهلية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة والقطاعات المختلفة وخاصة إتاحة البيئة الداعمة لنمو الأطفال في إطار من العدالة والمساواة لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاهتمام بتنمية الأسرة بما يصب في صالح المجتمع ككل تحقيقاً لرؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى العمل على تحسين إتاحة جودة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة الحياة لإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بمجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.



وقد تناول اللقاء متابعة الجهود التى نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات ومبادرات في القطاعات المختلفة بالمراكز والقرى والنجوع كما تم مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن الفعاليات التي تعمل على تعزيز قدرات الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على تربية الأطفال بشكل سليم وملائم.



وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة أن الدولة تعمل على إتاحة البيئة الداعمة لنمو الأطفال من خلال حزمة من الخدمات ذات الجودة في إطار من العدالة والمساواة فضلاً عن تعزيز قدرات الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على تربية الأطفال وفق أساليب علمية لبناء علاقات إيجابية تحقق المصلحة لهم وتتجاوز الفقر بكل أبعاده خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً وتسهم في بناء الإنسان المصري كي يكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع لافتاً إلى متابعته المستمرة لكافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة سواء بالنزول ميدانياً أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها موضحاً أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية تستهدف تمتع الأطفال والنشء والشباب بصحة ورفاهية وفرص المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمتع بالنماء والرخاء فى مصر.