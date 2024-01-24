عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: نقدم سبل الدعم لتعزيز قدرات الآباء على تربية الأطفال بشكل سليم

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية كـ (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم العالى، التربية والتعليم، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثقافة، الداخلية، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المنظمات الأهلية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة والقطاعات المختلفة وخاصة إتاحة البيئة الداعمة لنمو الأطفال في إطار من العدالة والمساواة لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاهتمام بتنمية الأسرة بما يصب في صالح المجتمع ككل تحقيقاً لرؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى العمل على تحسين إتاحة جودة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة الحياة لإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بمجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.


وقد تناول اللقاء متابعة الجهود التى نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات ومبادرات في القطاعات المختلفة بالمراكز والقرى والنجوع كما تم مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن الفعاليات التي تعمل على تعزيز قدرات الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على تربية الأطفال بشكل سليم وملائم.

محافظ أسيوط يعلن إطلاق قافلة صناع الخير لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر

سكرتير عام أسيوط يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمناقشة خطتها التنفيذية


وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة أن الدولة تعمل على إتاحة البيئة الداعمة لنمو الأطفال من خلال حزمة من الخدمات ذات الجودة في إطار من العدالة والمساواة فضلاً عن تعزيز قدرات الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على تربية الأطفال وفق أساليب علمية لبناء علاقات إيجابية تحقق المصلحة لهم وتتجاوز الفقر بكل أبعاده خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً وتسهم في بناء الإنسان المصري كي يكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع لافتاً إلى متابعته المستمرة لكافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة سواء بالنزول ميدانياً أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها موضحاً أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية تستهدف تمتع الأطفال والنشء والشباب بصحة ورفاهية وفرص المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمتع بالنماء والرخاء فى مصر.

أسيوط أخبار أسيوط التضامن الاجتماعي بأسيوط التضامن الاجتماعي التربية الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعلن انتهاء أعمال لجنة اختيار الأم المثالية

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة للفحص الميداني واختيار الحالات المستحقة للمشروعات المدرة للدخل

ترشيحاتنا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العودة"

اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتهت اليوم بأسئلة سهلة

نتنياهو عن وجود اتفاق بشأن الأسرى: لن تكون هناك تسوية مع حماس

بصاروخ خاطئ.. الجيش الأوكراني يتهم روسيا بإسقاط الطائرة العسكرية في بيلجورود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ