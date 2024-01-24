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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل التقدم لجامعة حلوان الأهلية خلال تنسيق الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة، أن الجامعة طرحت هذا العام الدراسي، 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي “العلوم الإنسانية، التجارة وإدارة الأعمال” وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

 

 

رابط التقدم لجامعة حلوان الأهلية 2023-2024

كشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط اضغط هنا

 

الكليات المتاح التقدم لها بتنسيق الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 بجامعة حلوان الأهلية

أوضحت إدارة الجامعة، أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: “الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية”.

 

الحد الأدني للقبول بكليات جامعة حلوان الأهلية بتنسيق الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 

كشفت إدارة الجامعة، أن التقديم للكليات المتاحة، يكون وفق المجموع المحدد لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، ويشمل الآتي: 

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

 

الأوراق المطلوبة للتقدم لجامعة حلوان الأهلية لتنسيق الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

أشارت إدارة الجامعة إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان الأهلية، تتمثل فيما يلي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني/صفحة الطالب).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).
5- نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوسطة للطلاب الذكور).
6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
7 – 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية + صورة.
‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة.

 

 

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