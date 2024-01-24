نجم جنوب إفريقيا السابق: بطولة الأمم بكوت ديفوار أفضل نسخة يشهدها العالم

سمح الهدف الرائع الذي سجله في نهائيات كأس العالم الأولى التي نظمتها جنوب إفريقيا سنة 2010، لرمز كرة القدم الجنوب الإفريقي، سيفيوي تشابالالا، بكتابة اسمه في تاريخ كرة القدم الإفريقية، حيث أصبح أول لاعب يسجل هدفا في النسخة الأولى من كأس العالم التي تنظمها إفريقيا.

"شابا" كما يُلقب، هو أسطورة ضمن قائمة أساطير يستضيفها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز.

وأحرى تشابالالا، حوارا مع موقع CAFOnline على هامش حضوره المنافسة الحالية لـ الكان في مظينة كورهوغو الايفوارية، التي يتواجد فيها منتخب "بافانا بافانا"، مشيدا بالترحيب الحار من الإيفواريين خلال النسخة الاستثنائية الـ34 من أكبر حدث في إفريقيا.

وقال تشابالالا: "قبل مجيئي إلى كورهوغو، حضرت حفل الافتتاح، الذي كان عالميا من جميع النواحي، أقصد التنظيم والموقع والمشجعين وبالطبع كرة القدم، فيما يتعلق بكرة القدم، كانت جودة اللعبة رائعة حتى الآن، يجب أن أحيي أيضا جودة التحكيم في المباريات والتنظيم الممتاز للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، هذه إلى حد بعيد أفضل كأس أمم إفريقيا يشهدها العالم".

وشارك النجم السابق لـ"بافانا بافانا"، الذي تألق أيضا تحت ألوان نادي كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي، في ثلاث نسخ من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، سنوات 2006، 2008 و2013، عندما أنهت جنوب إفريقيا التي كانت البلد المضيف، المنافسة في ربع النهائي.

وأضاف: "أفضل ذكرياتي عن كأس أمم إفريقيا هي ارتداء قميص منتخب جنوب إفريقيا، الذي يمثل بلدي في أكبر بطولة في القارة، ومواجهة أفضل ما في القارة ثلاث مرّات، هذه أكبر بطولة في القارة، وحلم أي لاعب كرة قدم إفريقي".

ومع اقتراب المنافسة من دور خروج المغلوب، تحدث، تشابالالا، أيضا عن تطور المنافسة وطبيعتها التنافسية للغاية، وتوقع أنها ستكون بطولة تحولات، وقال: "هذه منافسة صعبة للغاية لجميع المنتخبات، المستوى من الطراز العالمي، كانت هناك مفاجآت كبيرة من طرف ما يسمى بالمنتخبات الصغيرة، كانوا في المستوى، ستكون بلا شك بطولة تحولات".

وجاء التوقع الجريء للدولي الجنوب الإفريقي السابق في محله، بعدما شهدت نتائج، ليلة الاثنين، فشل بعض المرشحين للبطولة (كوت ديفوار، غانا) في تحقيق النتائج المتوقعة أمام منافسيهم الذين كانوا غير مرشحين مقارنة بهم.

ويُتوقع حدوث المزيد من النتائج الدراماتيكية، خلال مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، من أجل تحديد هوية البلدان المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.