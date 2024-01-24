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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب تونس يتقدم باستقالته على الهواء .. شاهد

جلال القادري
جلال القادري

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس رحيله عن نسور قرطاج بعد ما ودع الليلة كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات.

وودع منتخب تونس البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار، بنقطتين بعد تعادله (0-0) أمام جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وكان منتخب تونس يحتاج للفوز بهدف لحسم تأهله لثمن النهائي، خاصة مع تعادل مالي وناميبيا في نفس الجولة، لكنه تذيل المجموعة بنقطتين.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها منتخب تونس "بطل أفريقيا في 2004" من هذا الدور، منذ نسخة 2013 بجنوب أفريقيا.

وقال جلال القادري في تصريح لقناة بي إن سبورتس: "لم نكن موفقين اليوم أمام جنوب أفريقيا. عانينا على المستوى الهجومي وأتحمل المسؤولية كاملة، لم أكن قاسيا على اللاعبين".

وتابع: "مباراة ناميبيا أثرت على الجانب الذهني للاعبين، وخسارتها لم تكن في الحسبان، حاولنا أن تكون لنا ردة فعل قوية بعد الخسارة، لكنها لم تكن كافية اليوم لاقتناص بطاقة التأهل".

واختتم: "عقدي مع الاتحاد التونسي ينص على أنه إن لم نصل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ينتهي التعاقد، وقررت ألا أستمر بعد مباراة اليوم".

وتأهل منتخب مالي في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، ومعه جنوب أفريقيا "وصيف" ثم ناميبيا "أفضل ثالث" ولكل منهما 4 نقاط.
 

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