الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مستشفى الأمل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط استمرار إطلاق النار، والقصف العنيف في محيط المستشفى، فضلا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

واعتبر مدير شؤون "الأونروا" في غزة توماس وايت أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة إطلاقا، ويجب أن تتوقف فورا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي السياق نفسه، استُشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، حيث يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف، والإنقاذ الوصول إليهم.