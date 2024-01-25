مصر للطيران تشارك في معرض FITUR للسياحة بمدريد

انطلقت أمس فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 في دورته رقم 44، والمُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجارى بمشاركة وفد من مصرللطيران.

ويعتبر المعرض السياحى FITUR واحد من أكبر الأسواق السياحية ويشارك فيه عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر، حيث عقدت مصر الطيران خلال فعاليات اليوم الأول اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمى الرحلات السياحية من مدريد إلى القاهرة والمناطق السياحية المصرية، كما عقدت لقاءات مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا ومنها شركات بالإضافة إلى عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة لمناقشة سبل التعاون المختلفة.

وقد قام قطاع السياحة(الكرنك) بالترويج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر لزيادة فرص النمو لمصر للطيران فى الأسواق العالمية.