صلاح عبدالله: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري والكأس والكونفدرالية

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه يتمنى حصول نادي الزمالك على بطولتي الدوري المصري وكأس مصر هذا الموسم.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "بطولة الكونفدرالية هامة للغاية هذا الموسم، وأمنيتي تتويج الزمالك بالبطولة الأفريقية وبطولتي الدوري وكأس مصر وهذا ما اتمناه في عيد ميلادي".

وعن منتخب مصر، أضاف: "شعرت بسعادة غامرة بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ16 وتعادل موزمبيق مع غانا كان معجزة، وظهرنا بشكل مميز أمام المنتخب الغاني".

وعن أعماله الفنية، أوضح: "أتمنى أيضا أن تكون مصر في سلام وأمان وبإذن الله مصر محروسة، وأشارك في أعمال كوميدية ودرامية خلال موسم رمضان المقبل، منهم مسلسل العتاولة ومسلسل أخر حسبات البهجة".