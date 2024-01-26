فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن رشاقتها.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.