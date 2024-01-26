عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

روب وجمبسوت شفاف… 3 إطلالات اثارت ضجة لـ غادة عبد الرازق في باريس| شاهد

txt

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود  لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن رشاقتها.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

نسرين طافش
نسرين طافش أبرز إطلالات نسرين طافش إطلالات نسرين طافش أقوال نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

موضوعات متعلقة

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

روب وجمبسوت شفاف… 3 إطلالات اثارت ضجة لـ غادة عبد الرازق في باريس| شاهد

عملية جراحية طارئة| إنجي علي تعلن عن حالة خالد الصاوي الصحية

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

ترشيحاتنا

خلال شهر.. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بتقديم تقريرعن الأوضاع بغزة

أول تعليق من جنوب أفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة

الكليات والتخصصات المتاحة في تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية.. تفاصيل

محكمة العدل الدولية تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ