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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روب وجمبسوت شفاف… 3 إطلالات اثارت ضجة لـ غادة عبد الرازق في باريس| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

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ظهرت غادة عبد الرازق في باريس بإطلالات أثارت الجدل، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و بشق كشف عن ساقيها.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية  والفخامة أيضا.

كما أثارت غادة عبد الرازق الجدل عند ظهورها بالروب الأبيض، وذلك خلال إستعدادها للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة.

لافتت غادة عبد الرازق الأنظار بجمبسوت غير تقليدي و مطرز بالكامل حمل توقيع مصمم الأزياء زياد نكد، واتسم التصميم بأنه بدون بطانة.

 

 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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