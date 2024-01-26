بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي بعد التصريحات المثيرة للجدل للفنانة ميرهان حسين، حول ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب كما زعم البعض.

قالت ميرهان حسين في حوارها التلفزيوني: ليس لدي معلومة مؤكدة حول ارتباط خطيبي بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وياريت متجبوش سيرة حد أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب".

وتابعت ميرهان حسين: "كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض يبقى في فبراير ومحصلش نصيب، ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن.

من جانب آخر تعتبر ميرهان حسين من المشاهير اللاتي تثير الجدل بإطلالاتها التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

إليكم الصور …..

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين

ميريهان حسين