أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، توقعات بلاده بأن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية. وفي حديثه في بريتوريا، أكد الرئيس رامافوزا على أهمية اتخاذ إسرائيل "جميع التدابير" لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

شدد رئيس جنوب أفريقيا على الجانب الإنساني، وحث إسرائيل على السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة. وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل، باعتبارها دولة ديمقراطية نصبت نفسها ودولة تحترم سيادة القانون، يجب أن تلتزم بالإجراءات التي حددتها محكمة العدل الدولية.

وأكد الرئيس رامافوزا أن جنوب أفريقيا لن تقف "كمتفرج سلبي" في مواجهة الجرائم وشدد على ضرورة بذل جهود "أكثر تضافرا" لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وتعكس تصريحات الرئيس التزام البلاد بمعالجة الصراعات المستمرة والاستجابة لها بشكل فعال.

في خطابه، امتنع الرئيس رامافوزا عن تقديم آراء شخصية، لكنه استند بدلاً من ذلك في تصريحاته إلى التوقعات المستمدة من حكم محكمة العدل الدولية. إن الدعوة إلى الالتزام بالتدابير القانونية الدولية والتأكيد على الاهتمامات الإنسانية تمثل نهجا متوازنا وموضوعيا.

ولا تشير رسالة الرئيس إلى التزام جنوب أفريقيا بدعم القانون الدولي فحسب، بل تؤكد أيضًا على موقفها بشأن معالجة القضايا ذات الأهمية العالمية. وتعكس الدعوة إلى بذل جهود ملموسة لوقف إطلاق النار رغبة الأمة في المساهمة بنشاط في حل النزاعات، والحفاظ على روح المشاركة الدبلوماسية.