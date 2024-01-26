عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

علَّق وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء- وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية- أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.

txt

خبير استراتيجي: قرار محكمة العدل الدولية أثبت حق الشعب الفلسطيني

txt

بسمة وهبة ردا على تصريحات نتنياهو بشأن "العدل الدولية": ماحدش ضغطه يعلى

وأضاف، خلال لقاء عبر “سكايب بي”، في برنامج "ثم ماذا حدث"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا، هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهذا دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، لو أخلَّت دولة بما يقره القانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية؛ من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.

وواصل حديثه: "مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل".

العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ترشيحاتنا

هواتف الميزانية المحدودة .. أحدث هواتف موتورولا

مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا وسموحة الأبرز

«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب

انطلاق قافلة في الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

بعد غياب.. ياسمين عز تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ