تناول طعام منتهي الصلاحية قد يكون ضارًا لصحتك. عندما ينتهي تاريخ الصلاحية، يكون هناك احتمال لنمو البكتيريا وتكوّن المسببات المرضية في الطعام، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي. قد تتسبب البكتيريا الضارة في أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة والحمى، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية ؟

تختلف قدرة الجسم على التعامل مع الطعام المنتهي الصلاحية حسب نوع الطعام وظروف التخزين والمعالجة، قد يتسبب تناول طعام منتهي الصلاحية في تأثيرات مختلفة، بدءًا من أعراض معوية مؤقتة إلى مشاكل صحية أكثر خطورة في حالة تعرض الطعام لتلوث شديد.

لذا، يُنصح باتباع مبدأ الحذر وعدم تناول الأطعمة المنتهية الصلاحية، حتى إذا كانت تبدو طبيعية في المظهر والرائحة. يجب التحقق دائمًا من تواريخ الصلاحية والتخلص من الأطعمة التي تجاوزت تلك التواريخ. إذا كنت قد تناولت طعامًا منتهي الصلاحية وظهرت لديك أي أعراض غير طبيعية، فيجب عليك استشارة الطبيب.