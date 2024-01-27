الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض الكتاب: هدفنا الاحتكاك بالجمهور بشكل مباشر للتوعية

قال اللواء محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه بناءا على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فتلك هي المشاركة الثالثة فى منصة مهمة جدا خاصة بالإشتراك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف اللواء محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال حواره ببرنامج “مانشيت” فى جولة خاصة بالبرنامج بمعرض الكتاب، المذاع عبر فضائية “cbc”: "معني نستمر لمدة ثلاث سنوات أنه أصبح لنا صدي متميز جدا للتعامل مع الجمهور.

وتابع اللواء محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد : “كان الغرض هو الإحتكاك بالجمهور إحتكاك مباشر.. وأن الفكرة الذهنية الموجودة عن هيئة الرقابة الإدارية هي أن تكافح الفساد بشكل مباشر”.