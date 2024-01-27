الكيلاني: معرض القاهرة للكتاب ووزارة الثقافة تلقى كل الدعم من مؤسسات الدولة

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب ووزارة الثقافة هذا العام تلقى كل الدعم من مؤسسات الدولة جميعها.



وأضافت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، خلال لقائها ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن هذا الدعم أتي لإدراك أهمية الثقافة في تشكيل الوجدان والوعي في بناء الإنسان المصري، ليكون لديه شخصية مناسبة للعصر الحالي والدولة الحديثة التي يتم بناؤها.

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يعبر عن الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن اختيار النرويج ضيف شرف الدورة 55 لمعرض الكتاب فرصة مهمة وملهمة للتعرف على أهم ثقافات شمال أوروبا.



وأشارت إلى أن مصر متفردة فى تاريخها وأثارها وشخصيتها المصرية وفى كل شئ، لافتة إلى أن إختيار النرويج كضيف شرف كان إختيار موفق جدا.



