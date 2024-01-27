جناح فلسطين بمعرض الكتاب: لسنا مجرد أرقام ونتفق مع مصر

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن فلسطين لم تغيب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت ناجي الناجي، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، خلال جولة خاصة لبرنامج “مانشيت” فى معرض الكتاب، المذاع عبر فضائية “cbc”، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أنه نتيجة لصعوبة الحدث غير المسبوقة وحرب الإبادة الجماعية الذى يتم فى فلسطين، كان هناك سؤال هل ستكون فلسطين حاضرة بالمعرض فى ظل هذه الظروف؟.

وتابع ناجي الناجي، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة: “الحقيقة بعد مداولات طويل قررنا أنه خاصة فى هذا العام لابد أن يكون صوت فلسطين حاضرا وتسليط الضوء على كل ما يمر فى فلسطين بتلك الظروف.. ولسنا مجرد أرقام ونتفق مع مصر”.