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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي جمال يقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب بأغنية بعده فارق

رامي جمال
رامي جمال

احتل المطرب رامي جمال المركز السابع على تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بأغنية “بعده فارق"، بعد أسبوع من طرحه للفيديو عبر قناته الرسمية في التطبيق.


 

و تخطت أغنية بعده فارق لـ رامي جمال حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، لتكون ضمن قائمة الأغاني الأكثر بحثًا واستماعًا على يوتيوب.


تفاصيل أغنية بعده فارق لـ رامي جمال
 

أغنية "بُعده فارق" لرامي جمال من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، جيتار أحمد حسين.

 

كلمات أغنية "بعده فارق" رامي جمال:
 

كان يوميها عقلي فين وأنا بفارق..  قولت بُعده سهل بس بُعده فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها إيه أنا بعنادي.. دةالفراق مش زي ما إفتكرته عادي.. واللي بنا لسة أنا عايش عليه.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زادعذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين..حيرة بعد حيرة.. طب إيه النهاية.. اه بعيد لكن لسه عايش معايا.. نفسي أقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم في باليبعده هد حيلي..طب إيه أخرتها يعني في العذاب.. مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمتهلما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه منغيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين؟".


 

آخر أعمال رامي جمال
 

طرح الفنان رامي جمال،أحدث أعماله الغنائية بعنوان “إبن امبارح”، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.


 

تفاصيل أغنية “إبن امبارح” لـ رامي جمال

 

الأغنية من كلمات مودي نبيل، الحان فارس فهمي، توزيع ميكس وماستر محمد شفيق.


 

وتعتبر أغنية إبن امبارح لـ رامي جمال هي آخر أغانيه الدرامية التي طرحها خلال فصل الشتاء.

رامي جمال بعده فارق

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