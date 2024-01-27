الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع الإنسانية والطبية في قطاع غزة كارثية.. فيديو

قالت نيبال فرسخ، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية على الصعيد الإنساني والطبي.

وأضافت نيبال فرسخ، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الاحتلال الإسرائيلي يمضي في استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات من أجل إنهاء ما تبقى من مستشفيات تعمل في خان يونس".

وأشارت نيبال فرسخ، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني،: "الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه لخان يونس وحصار مستشفى الأمل في خان يونس"، موضحه: "نجدد ندائنا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لشكل فوري وعاجل لحماية طواقمنا الطبية والإسعافية في خان يونس".