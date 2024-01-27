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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطالب إسرائيل بالسماح فوراً بدخول المساعدات إلى قطاع غزة

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إنه على إسرائيل السماح فوراً بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك استجابةً لقرار محكمة العدل الدولية.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بأنه يضع إسرائيل الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية.

وأضافت أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الدولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع علي دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.

وحذرت الصحيفة العبرية من أن قرار العدل الدولية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على “مكانة إسرائيل الأخلاقية وسمعتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية. لأنه، كما قالت رئيسة المحكمة، فإن المحكمة لا ترفض القضية بشكل كامل، كما طلبت إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة: “وعليه،  فإن دولة إسرائيل في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية، حيث تقول محكمة العدل الدولية إن هناك دليلاً ظاهرياً على أن هناك قضية يتعين على إسرائيل الرد عليها."

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