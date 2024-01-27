نموذج للنجاح| طارق شكري يهنئ منتخب مصر لليد بالتتويج بأمم إفريقيا

تقدم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ووصوله إلى منافسات أوليمبياد باريس.

وأكد طارق شكري على فخر واعتزاز الجماهير المصرية بمستوى منتخب مصر لكرة اليد الذي يعانق العالمية ويتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق انجاز تاريخي في الأولمبياد القادم.

تحقيق الإنجاز

وأشاد شكري بالأداء البطولي للاعبي منتخب مصر، وكذلك الإدارة الفنية، مقدمًا التهنئة لاتحاد كرة اليد ومسؤوليه على الجهد المبذول من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب شكري عن أمنياته برفع اسم وراية مصر دائمًا في كافة المنافسات الرياضية، واتخاذ منتخب مصر لكرة اليد نموذجًا يحتذى به من أجل الوصول للقمة وتحقيق الغاية والنجاح.