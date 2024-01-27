طارق شكري: قرار محكمة العدل الدولية يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من الأمل

أكد النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم بإدانة إسرائيل من خلال قبول دعوى جنوب إفريقيا وتوجيه اتهامًا صريحًا لإسرائيل بالإبادة الجماعية، يُعد قرارًا تاريخيًا يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من العزيمة والأمل، ويسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها.

وقال شكري إن إدانة إسرائيل جاءت عبر قرار ملزم بالحفاظ على حياة المدنيين في غزة والسماح بإنفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض طلب اسرائيل برفض دعوى جنوب إفريقيا ضدها، وهي في مجملها انتصارًا للإنسانية وبسطًا للعدالة وسطوعًا لشمس الحقيقة.

وأضاف شكري أن تجاوزات اسرائيل الصارخة في حق الشعب الفلسطيني آن لها أن تتوقف، وعلى تل أبيب أن تخضع للقرارات الدولية وعلى العالم أحمع أن يعمل على تنفيذ منطوق قرار محكمة العدل الدولية بقوة السياسة وسياسة الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.

وتوجه شكري بالشكر للفريق القانوني بجنوب إفريقيا والذي انتزع قرارًا تاريخيًا، مؤكدا ثقته في امتلاك جنوب إفريقيا الأدلة الدامغة فيما هو فادم من مداولات من أجل تثبيت إدانة إسرائيل على جرائمها في غزة.