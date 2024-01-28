عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أكله بدل ما تقتله.. حملة لدعم حيوانات الشوارع تتصدر التيك توك

حملة إنقاذ حيوانات
حملة إنقاذ حيوانات الشوارع

أكله بدل ما تقتله.. أثارت حملة على تيك توك لرعاية حيوانات الشارع، حالة من التفاعل والزخم مؤخرا، خاصة بعد اشتراك مستخدمي التطبيق في الحملة عبر البث المباشر.. فما القصة؟

تهدف الحملة التي تحمل اسم "أكله بدل ما تقتله" والتي أطلقها الفنان الإماراتي أحمد عبدالله، إلى مواجهة ظاهرة إيذاء وقتل حيوانات الشوارع من خلال دعمهم فرديا عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك.

أغرب من الخيال.. فتاة ترى شقيقتها التوأم لأول مرة بسبب تيك توك

تيك توك تستعد لمنافسة يوتيوب بمقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

قضاء وقدر أم تحدي؟!.. تفاصيل تعرض فادي خفاجة لحادث أثناء بث مباشر لـ تيك توك

أكله بدل ما تقتله

كشف عبدالله، تفاصيل الحملة في لايف عبر حسابه على تيك توك، مؤكدا أنها تقوم على إطعام حيوانات الشوارع، وتوعية المواطنين بإنقاذ الحيوانات المصابة، وتعليم الأبناء والشباب بأهمية العطف على تلك الكائنات وعدم إيذائه‍ا.

ونوه بأن أي شخص يمكنه الاشتراك في المبادرة، ليس في الإمارات فقط بل في أي دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن من ضمن شروط المبادرة هي إعداد طبق أو شنطة طعام يوميًا للقطط والكلاب في الشارع، يأخذها الشخص خلال ذهابه إلى الدوام أو التمرين.

أما الشق الثاني في المبادرة يتمثل في التوعية بأهمية الرفق بالحيوان وعدم إيذاءه تحت أي ظرف خاصة توعية الشباب والأطفال الصغار، وفقا للفنان أحمد عبدالله.

وفي نهاية اليوم يتم عمل بث مباشر عبر تيك توك، لمشاركة تجارب المتابعين وما أنجزوه خلال اليوم، على أن يتم منح هدايا لأبرز المساهمين في هذه المبادرة.

ما سبب إطلاق الحملة؟

كشف أحمد عبدالله، عن سبب إطلاق الحملة، موضحا أنه جاءت ردا على تسميم حيوانات الشوارع بناءا على شكاوى بعض السكان وتتم بحضور أطباء بيطريين وباستخدام سموم معتمدة، إلا أن العديد من النشطاء العاملين في مجال الرفق بالحيوان، يرون أن عمليات تسميم وقتل الحيوانات الضالة أمرٌ يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية فضلاً عما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

وأضاف أن تطعيم ورعاية الحيوانات أفضل بكثير من قتلها بالسم لأن الدين يحث على الرحمة والرفق بالحيوان وعدم إيذائه، مشيرا إلى أن وجود هذه الحيوانات يساهم في عملية التوازن البيئي بين الكائنات الحية التي تعيش بيننا.

ونوه بأزمة انتشار الثعابين والفئران في أحد الأحياء القريبة عندما أقدم سكان الحي على قتل أغلب الكلاب التي كانت موجودة في المنطقة، ما أدى لاختلال السلسلة الغذائية الطبيعية، ما تسبب في انتشار هذه الكائنات التي تضر بصحة الإنسان بعد أن تم القضاء على أعدائها الطبيعيين.

كما أن سم "الاستروكين" الذي يستخدم في قتل الحيوانات الضالة قد يسبب ضررا للحيوانات الأخرى أو لأي شخص يتعامل مع الحيوان المسموم أو جثته بعد الموت، كما أن تحلل جثته يسبب أضراراً للبيئة، وفقا للفنان الإماراتي.

تيك توك ترند تيك توك حيوانات الشوارع كلاب الشوارع إنقاذ حيوانات الشارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

فتاوى وأحكام.. حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة.. فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها.. تحذير من عادة سيئة منتشرة أثناء الطعام نهى عنها الشرع

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

سعر عيار 24 اليوم 28-1-2024

مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ