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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغرب من الخيال.. فتاة ترى شقيقتها التوأم لأول مرة بسبب تيك توك

صدى البلد

تمكنت توأمان من لقاء بعضهما بعد أن تم اختطافهما من والدتهما حديثي الولادة وبيعهما لعائلات منفصلة، وبعد سنوات من البحث، اكتشفتا بالصدفة بوجود بعضهما من خلال برنامج تليفزيوني للمواهب وفيديو على تطبيق TikTok.

 وبينما كانتا تستكشفان ماضيهما، اكتشفتا أنهما من بين الآلاف من الأطفال في جورجيا الذين تم اختطافهم من المستشفيات وبيعهم، في عام 2005. 

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يعيش التوأمان، أيمي وآنو، في غرفة فندق في لايبزيغ، ألمانيا، حيث يتمتعان بلقاء والدتهما البيولوجية للمرة الأولى. 

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على مدى العامين الماضيين، قامتا بعرض ما حدث، وبينما كشفتا الحقيقة، أدركتا أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين في جورجيا تم اختطافهم من المستشفيات كأطفال وتم بيعهم على مر العقود. 

على الرغم من المحاولات الرسمية للتحقيق في ما حدث، لم يتم محاسبة أي شخص حتى الآن.

تبدأ قصة كيف اكتشفت آيمي وآنو بعضهما عندما كانت آيمي في الثانية عشرة من عمرها. كانت آيمي تشاهد برنامج المواهب الشهير "Georgia's Got Talent" في منزل عمتها قرب البحر الأسود. وفي ذلك الحين، كانت هناك فتاة ترقص الجايف وتشبهها تمامًا. لم يكن التشابه مجرد تشابه عادي، بل كانا توأمان متطابقان.

مضت سبع سنوات، حتى في نوفمبر 2021، عندما قامت آيمي بنشر فيديو لنفسها على تطبيق TikTok حيث كانت تظهر بشعر أزرق وتقوم بثقب حاجبها. 

شاهدت آنو، البالغة من العمر 19 عامًا والتي تعيش على بُعد 320 كيلومترًا في تبليسي، الفيديو من صديقة أعجبتها الشبه الكبير بينهما، حاولت آنو تعقب الفتاة التي تظهر في الفيديو على الإنترنت ولكنها لم تتمكن من العثور عليها.

لذا قامت بمشاركة الفيديو في مجموعة دراسية على تطبيق WhatsApp لمعرفة ما إذا كان أحد يستطيع مساعدتها. وقد رأى أحدهم الرسالة والتواصل عبر فيسبوك لربط الفتاتين، وقررتا مواجهة عائلتيهما، وللمرة الأولى عرفتا الحقيقة تم تبنيهما، على حدة.

الاطفال اضطراب اختطاف البيولوجى

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