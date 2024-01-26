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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تنشر تعليمات خاصة بحماية صحة الفم​

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات الخاصة بحماية صحة الفم​ ، ومنع ظهور أمراض  متعلقة بهذا الأمر  في إطار  الوقاية خير من العلاج .
 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن  الفم يحتوي  على بكتيريا غير ضارة؛  حيث أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم؛ تبقي هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.​


واشارت هيئة الدواء الي أنه ​بدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.​

الدواء تكشف طرف الحفاظ علي صحة الفم 


ونصحت هيئة الدواء المصرية ببعض التعليمات التي يجب اتباعها لحماية صحة الفم التي تتمثل في التالي 

  • غسيل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا، ويفضل تنظيف الأسنان بخيط الأسنان يوميًا.​
  • استخدام غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تُرِكت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.​
  • ​اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.​
  • استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، أو خلال مدة أقصر، إذا بدت شعيراتها بالية.​
  • تحديد مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان، وجلسات تنظيف الأسنان.​
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