الدواء تنشر تعليمات خاصة بحماية صحة الفم​

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات الخاصة بحماية صحة الفم ، ومنع ظهور أمراض متعلقة بهذا الأمر في إطار الوقاية خير من العلاج .
وقالت هيئة الدواء المصرية إن الفم يحتوي على بكتيريا غير ضارة؛ حيث أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم؛ تبقي هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.
واشارت هيئة الدواء الي أنه بدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
الدواء تكشف طرف الحفاظ علي صحة الفم
ونصحت هيئة الدواء المصرية ببعض التعليمات التي يجب اتباعها لحماية صحة الفم التي تتمثل في التالي
- غسيل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا، ويفضل تنظيف الأسنان بخيط الأسنان يوميًا.
- استخدام غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تُرِكت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.
- اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.
- استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، أو خلال مدة أقصر، إذا بدت شعيراتها بالية.
- تحديد مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان، وجلسات تنظيف الأسنان.