الدواء تنشر تعليمات خاصة بحماية صحة الفم​

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات الخاصة بحماية صحة الفم​ ، ومنع ظهور أمراض متعلقة بهذا الأمر في إطار الوقاية خير من العلاج .



وقالت هيئة الدواء المصرية إن الفم يحتوي على بكتيريا غير ضارة؛ حيث أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم؛ تبقي هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.​



واشارت هيئة الدواء الي أنه ​بدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.​

الدواء تكشف طرف الحفاظ علي صحة الفم



ونصحت هيئة الدواء المصرية ببعض التعليمات التي يجب اتباعها لحماية صحة الفم التي تتمثل في التالي