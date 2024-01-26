الملتقى العلمي الأول للجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بصيادلة المنوفية.. تفاصيل

نظمت نقابة الصيادلة بالمنوفية الملتقي العلمي الأول تحت شعار " الدور الفعال للصيدلي مع حالات مرضى ضغط الدم " بالتعاون مع الجمعية المصرية لإرتفاع ضغط الدم تحت رعاية كُبري شركات الأدوية الوطنية بحضور لفيف من كبار وشباب صيادلة المنوفية وذلك ضمن مبادرة الجمعية المصرية بالتوعية المكثفة على مستوى الجمهورية بطرق القياس الدقيق و السليم للضغط فى ضوء برنامجها القومي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم " اعرف رقمك " ، هذا وقد استهل الملتقى فاعلياته بالسلام الوطني ثم الكلمات الافتتاحية التى تلاها المحاضرات العلمية

هذا وقد حضر اللقاء كلا من الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية والاستاذ الدكتور محسن ابراهيم رئيس الجمعية المصرية لإرتفاع ضغط الدم وأستاذ القلب بجامعة القاهرة ، والاستاذه الدكتورة وفاء العروسي أستاذ القلب جامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة الجمعية ، والدكتورة هبه الديب أستاذ القلب المساعد وعضو الجمعية والدكتور عاصم العقباوي رئيس القطاع التجاري للشركة الداعمة ، كما حضر اللقاء الدكتور محمد ماضي امين عام نقابة الصيادلة بالمنوفية والدكتور إيهاب بنداري وكيل النقابة ورئيس اللجنة العلمية والدكتور على ابو سعدة رئيس لجنة الصيدليات والدكتور محمد طه أمين صندوق النقابة والدكتور محمود قصد رئيس لجنة الحكوميين ومقرر اللجنة العلمية ، هذا وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد سعيد والدكتور أشرف كفافي والدكتور تامر لمعي مُشرفي البرامج العلمية للشركة الداعمة

من جانبه أكد الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة حرص النقابة على الارتقاء بمستوى أعضاءها ومد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والوطنية لتحقيق استراتيجية النقابة فى النهوض بالقطاع الصيدلي بمحافظة المنوفية ممتداً لكافة أرجاء الجمهورية بما يعود بالنفع على المواطن المصري ، كما أوضح أن الملتقى العلمي للجمعية المصرية لإرتفاع ضغط الدم هو الأول من نوعه بالمحافظة ويُعد نواة تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى مقدم الخدمة الطبية والتعامل الدقيق مع مفهوم ارتفاع ضغط الدم حفاظا على سلامة وصحة المريض ، كما يهدف الملتقى إلى تدريب الصيادلة بإعتبارهم خط الدفاع الأول للمريض على الممارسات الدقيقة والصحيحة فى قياس الضغط والتوجيه الجيد للمريض بما يتناسب مع حالته

هذا وقد أوضح الأستاذ الدكتور محسن إبراهيم رئيس الجمعية وأستاذ القلب ، أهمية القياس الدقيق والصحيح للضغط بأجهزة دقيقة حديثة وبإسلوب صحيح متكرر مع مراعاة الظروف الصحية للمريض قبل وأثناء قياس الضغط ، مشيرا إلى أن قياس الضغط على مدى يوم كامل وباجهزة دقيقة أثناء اليقظة والنوم يعتبر افضل وسائل تحديد مدى الإصابة بإرتفاع ضغط الدم من عدمه

كما أشارت الأستاذه الدكتورة وفاء العروسى أستاذ القلب وعضو مجلس إدارة الجمعية الى أن مبادرة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم تحت شعار إعرف رقمك للتوعية بمخاطر الضغط من خلال برنامج صحى رياضى مجتمعى تأتى بالتوازي مع مبادرة تدريب الصيادلة على القياس الدقيق للضغط فى إطار الهدف عام وهو صحة المواطن المصري وتوعيته بمخاطر الضغط والاكتشاف المبكر للمرض خاصة وأن أكثر من 25% من إجمالي الشعب المصري يعاني من إرتفاع ضغط الدم طبقا لأحدث الدراسات التى أجرتها الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم