تيك توك تستعد لمنافسة يوتيوب بمقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة

يتجه تطبيق تيك توك الشهير للمقاطع القصيرة نحو تغيير كبير، إذ يستعد لمنافسة يوتيوب بطرح ميزة جديدة تسمح بمقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 دقيقة وهو يمثل تحولًا ملحوظًا عن تنسيق المنصة الأصلي القائم على المقاطع القصيرة.

وقد رصد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا هذه الميزة الجديدة على كلٍ من الإصدار التجريبي لتطبيق تيك توك على iOS وتطبيق أندرويد في المملكة المتحدة.

اشتهر تيك توك منذ البداية بمقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز 15 ثانية، ثم زاد هذا الحد فيما بعد إلى دقيقة واحدة. ومع تزايد الطلب من المستخدمين، ارتفع الحد مؤخرًا إلى 3 دقائق، ثم 10 دقائق. وقبل اختبار ميزة فيديو 30 دقيقة، قامت الشركة باختبار فيديو 15 دقيقة، لكن هذا الحد غير مطبق حاليًا بشكل عام.

حد 30 دقيقة على تيك توك قادم قريبًا!

لمزيد من جذب المستخدمين والمساهمين في المحتوى، يختبر تيك توك حاليًا حدًا يصل إلى 20 دقيقة، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة منافسة مباشرة ليوتيوب الذي يسمح بأي مدة للفيديو.

وقد يفتح هذا التوسع آفاقًا جديدة لنشر حلقات كاملة من البرامج التلفزيونية وغيرها من المحتوى الطويل على تيك توك.

نظرًا لشهرته بمقاطع الفيديو القصيرة، سيقدم تيك توك للمستخدمين القدرة على التقدم السريع في الفيديوهات من خلال النقر والاستمرار على الجانب الأيمن للمقطع.

وقد ظهرت ميزة مماثلة عند طرح تيك توك لمقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى 15 دقيقة قبل بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، استعد تيك توك بالفعل لمقاطع الفيديو الأطول بإضافة وضع ملء الشاشة الأفقي.

من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتفاعل المستخدمون مع المقاطع الطويلة على منصة اشتهرت بالفيديوهات القصيرة. ومع ذلك، يظل موعد ومحتمل الإطلاق الرسمي لهذه الميزة لجميع المستخدمين غير مؤكدًا.

وبالإضافة إلى تيك توك، تواصل ByteDance توسيع حضورها حول العالم، بافتتاح مكاتب جديدة في كندا وأستراليا والولايات المتحدة. بلغت مبيعات الشركة حوالي 110 مليار دولار في عام 2023، متجاوزةً مبيعات شركة Tencent Holding الصينية القابضة قليلاً.