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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مستقبل وطن ينهي كافة الاستعدادات لانتخابات المصريين بالخارج

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أعلنت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين، الانتهاء من كافة الاستعدادات لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة، خلال انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدا بالخارج وذلك تنفيذا لتوجيهات ومتابعة  النائب احمد عبدالجواد الأمين العام للحزب.

ودعا النائب محمود حسين، أمين الأمانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أبناء مصر في الخارج بضرورة التواجد في تلك المهمة الوطنية الجديدة، والاستحقاق الوطني، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافة، ليشهد العالم أن المصريين دائمًا في المواقف الصعبة على قلب رجل واحد، حتى تكون الانتخابات في الخارج، كالمعتاد، القوة الدافعة المحركة لأبناء مصر في الداخل.

وأكد  أن الأمين العام للحزب أمين التنظيم النائب احمد عبدالجواد حرص علي متابعة كافة استعدادات أعضاء أمانة المصريين بالخارج ، لانتخابات مجلس الشيوخ ، ووجه بضرورة الالتحام مع أبناء الجاليات والعمل على حل مشاكلهم باعتبارهم خير سفير للدولة المصرية بالخارج.

وأكد النائب محمود حسين، أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها بالخارج، بل توليهم اهتمامًا متزايدًا وغير مسبوق من القيادة السياسة التي حرصت على تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ومشروعه نحو المستقبل، مؤكدا أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات التي ساهمت في ربط أبناء الخارج بالوطن.

وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، إلى أن جميع أعضاء الأمانة   في مختلف دول العالم، أعلنوا عن مشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ كي  تظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعكس قوة وعظمة الدولة المصرية.

انتخابات مجلس الشيوخ المقاعد الفردية النائب احمد عبدالجواد أمانة المصريين بالخارج حزب مستقبل وطن

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